В свердловском городе будут судить женщину, которая зарезала свою сестру из неприязни

В Ивделе (Свердловская область) будут судить 59-летнюю женщину, которая убила свою сестру из личной неприязни. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам начальника региональной пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, вечером сестры в квартире на ул. Тополиная в Ивделе выпивали спиртные напитки. Во время застолья у них произошел конфликт, из-за чего обвиняемая ударила сестру ножом. По данным следствия, у женщины произошла массовая кровопотеря, из-за чего в скором времени она скончалась в больнице.

«Обвиняемая признала свою вину в убийстве, детализировав свои показания в ходе следственного действия — проверки показаний на месте»,— сказано в сообщении СКР. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. По словам полковника Горелых, обвиняемая в убийстве написала явку с повинной, пояснив, что ударила младшую сестру ножом из личной неприязни.

Полина Хабарова

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