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Петербургский «Металлон» подаст иск о банкротстве «Уралтрансмаша»

Петербургское АО «Металлон» планирует обратиться в арбитражный суд с иском о признании екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» банкротом, следует из данных Федресурса.

Соответствующее сообщение было опубликовано 28 июля.

В пресс-службе АО «Уральский завод транспортного машиностроения» требования петербургской компании сочли необоснованными, а размещение сообщения о банкротстве незаконным.

«Претензии АО «Металлон» неосновательны, они связаны с небольшой задолженностью «Уралтрансмаша» (порядка 600 тыс. руб.), которая к настоящему моменту полностью погашена. Признаки банкротства в деятельности предприятия отсутствуют, размещение сообщения АО «Металлон» противоречит требованиям закона "О несостоятельности (банкротстве)"»,— прокомментировали ситуацию агентству «Интерфакс».

АО «Металлон» специализируется на оптовой торговле цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных. «Уралтрансмаш» производит военную технику, низкопольные трамваи, железнодорожную продукцию.

«Уралтрансмаш» ранее входил в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», но затем его передали «Техмашу».

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