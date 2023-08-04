В Балашове суд аннулировал проведенный без аукцион договор аренды

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск прокуратуры региона в интересах администрации Балашовского района о признании недействительным договора аренды земли в Балашове. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки соблюдения земельного законодательства администрацией района выяснилось, что в 2022 году чиновники без проведения торгов сдали некому индивидуальному предпринимателю в аренду сельскохозяйственный участок площадью 81 га. Основным видом деятельности ИП является выращивание зерновых культур.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Коммерсанта обязали возвратить землю в муниципальную собственность.

Дарья Васенина

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