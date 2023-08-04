В Верхней Салде простятся с 29-летним мужчиной, погибшим на СВО

В Верхней Салде (Свердловская область) в субботу простятся с Андреем Игошевым, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Информация об этом размещена в официальной группе «Вконтакте» администрации Верхней Салды. Погибшему мужчине в мае исполнилось 29 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Верхней Салды / Вконтакте Фото: Администрация Верхней Салды / Вконтакте

«22 июля при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Игошев Андрей Владимирович. Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким»,— указано в сообщении.

Прощание пройдет 5 августа с 14:00 в похоронном доме «Помощь» (ул. Карла Маркса, 1А). После 14.30 состоится отпевание в храме Иоанна Богослова.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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