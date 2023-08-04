Ural Terra Jazz, «Аманда» и большой футбольный фестиваль

На площадках Екатеринбурга можно отметить День железнодорожника, посетить большой футбольный фестиваль или фестиваль науки. Можно поехать в Камышлов на международный джазовый фестиваль Ural Terra Jazz или в Невьянск на День наклонной башни Демидовых. В театрах Екатеринбурга — увидеть спектакли «Одинокий голос» и «Понаехавшая», а в кино — фильм итальянского режиссера Каролины Кавалли о необычной девушке Аманде. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Концерты

На стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге 5 августа, в субботу, Свердловская железная дорога (СвЖД) проведет спортивно-музыкальный фестиваль в честь Дня железнодорожника. С 10:00 до 20:00 будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, будут организованы творческие мастер-классы, занятия по робототехнике, работе с 3D-ручкой и конструированию. На площадке «Детского дворика» — концертная программа, брейк-данс и шоу мыльных пузырей. В 16:30 на главной сцене начнется фестиваль кавер-групп. Вход свободный.

В джаз-клубе EverJazz 5 августа ансамбль Елизаветы Романовой представит концертную программу, посвященную американской певице Алише Киз. Обладательница 15 премий Grammy Алиша Киз соединяет в своем творчестве фортепианную музыку, элементы джаза, современного R&B и хип-хоп культуры. Участники коллектива исполнят джазовые аранжировки на известные композиции со всех альбомов певицы с 2001 по 2022 год. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Парк Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге 5 августа состоится фестиваль науки «Кстати». Организатором выступил Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке «Росатома». В программе открытые лекции, игры, мастер-классы и научно-технический рэп от НТР — единственной группы в России, играющей нердкор (интеллектуальный хип-хоп). Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Невьянске 5 августа отметят День наклонной башни Демидовых. Рядом с башней будут организованы ярмарка, игры, мастер-классы, квесты, театрализованные экскурсии, которые познакомят посетителей с историей и тайнами башни. В программе выступление кавер-группы «Каникулы». Празднование завершится лазерным шоу и фейерверком.

В Камышлове 5 августа пройдет международный джазовый фестиваль Ural Terra Jazz. На нем выступят артистка Театра музкомедии Ирина Макарова; Евгений Абрамов и проект импровизационной музыки Sakhra project; Belya&Lamba (проект питерского гитариста Евгения Ламбы и уральского вокалиста Василия Беля); Blues Doctors. Новую программу представит художественный руководитель фестиваля, известный джазовый пианист Даниил Крамер. Для участников и гостей фестиваля Свердловская железная дорога назначила дополнительные электропоезда. Стоимость билета на фестиваль — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге 6 августа футбольный клуб «Урал» проведет первый фестиваль Ural Football Fest, посвященный 300-летию города. В рамках фестиваля пройдут открытые любительские турниры по панне, кикеру, квадрату и киберфутболу. Будут организованы мастер-классы по панне от футболиста и блогера Эльхана Салахова и по фристайлу от школы футбольного мастерства Football Skills. Пройдет встреча с игроками ФК «Урал» и автограф-сессия. Завершится мероприятие концертом кавер-группы «Каникулы». Вход свободный.

В джазовом клубе EverJazz 8 августа выступят музыканты группы «Изумруд» Евгений Ханчин (ксилофон, ударные) и Ринат Якупов (баян) с программой «Мировые хиты». Со сцены прозвучат произведения таких композиторов, как Иоганнес Брамс, Астор Пьяццоллы, Дюк Эллингтон и других. Стоимость билета на концерт — 500 руб.

В клубе EverJazz 11 августа состоится концерт-посвящение первой леди джаза, 13-кратной обладательнице премии Grammy Элле Фицджеральд. За свою карьеру она записала около 90 альбомов и сборников, среди которых известны песни «Summertime», «In a sentimentalmood», «Cry me ariver» и другие. Концерт пройдет в исполнении артистки и вокалистки Театра музыкальной комедии Ирины Макаровой и музыкантов квинтета Платона Газелериди. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Парк Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Выставки

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» 5 августа впервые организует пешеходную экскурсию «Летний променад: сады и парки старого Екатеринбурга». Участники узнают, как в прошлом столетии появилась мода на прогулки, как развлекались во время променада и какие правила этикета соблюдали. Экскурсия предполагает посещение Харитоновского сада, сада Вайнера, парка Литературного квартала, Плотинного сквера, Дендрария сада Нурова и других мест. Стоимость билета на экскурсию — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 9 августа пройдет лекция Тимофея Чаплюка «Королевы рока» в преддверии фестиваля «Боже, храни королев!». Рок-музыка никогда не была исключительно мужским делом. Творчество рок-исполнительниц оказало колоссальное влияние на развитие рок-музыки. На лекции слушатели познакомятся с известными рокершами, способных дать «фору» брутальным солистам рок-групп. Стоимость полного входного билета на лекцию — 300 руб.

В Ельцин-центре 10 августа откроется выставка «Принцесса Греза и демоны с мониторов», на которой представлено творчество трех современных екатеринбургских художниц: Нади Логиновой, Влады Чернавиной и Анны Фельдман. Их произведения объединяет тема эскапизма. Работы Нади Логиновой схожи с ренессансными экспонатами из кабинета редкостей или с драгоценностями эпохи Серебряного века. Влада Чернавина исследует влияние медийных образов прошлого и настоящего на восприятие реальности современным обывателем. Анна Фельдман изучает в творчестве альтернативные образы себя в цифровых сообществах. Выставка продлится до 22 октября. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Коляда-театра

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ Актеры Коляда-театра

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

Спектакли

Актеры Коляда-театра 5 августа представят четыре моноспектакля по пьесам Николая Коляды и Романа Козырчикова, объединенных названием «Одинокий голос». Схожими спектакли делают поиск истоков одиночества людей и попытка помочь заблудившимся. Историю «маленького человека» расскажет Евгений Корнильев (пьеса Николая Коляды «Вовка-морковка», или «Где ты, товарищ из ЦК?!»), Наталья Гаранина и студенты отделения театра кукол Екатеринбургского государственного театрального института представят монолог Николая Коляды «Шерочка с машерочкой», судьбу эмигрантки, живущей в Нью-Йорке, покажет Ирина Плесняева (пьеса Николая Коляды «Американка»), а монолог Романа Козырчикова «Тварь» сыграет Никита Бондаренко. Стоимость билета — 800 руб.

В Коляда-театре 5 августа покажут спектакль «ЧэЧэВэ» по пьесе Олега Богаева. Сюжет переносит зрителей в 1950-е годы. На сцене — жители Кирова-Вятки, играющие в «ЧэЧэВэ», которая расшифровывается как «Человек Человеку Волк». Каждый из проигравших рассказывает какую-то историю. За игрой герои проводят несколько десятилетий и встречают за это время и Ленина, и Сталина, и Гагарина, и Памятник Кирову. Несмотря на фантасмагоричность ситуации, история, рассказанная таким образом, вполне реалистична. Премьера спектакля состоялась 25 июня в рамках офф-программы XVI международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Стоимость билета — от 500 руб.

В Центре современной драматургии 5 августа состоится премьера спектакля Ярославны Шастиной «Понаехавшая» по одноименной пьесе драматурга Наринэ Абгарян. По сюжету деревенская девушка перебирается жить в большой город. Но, в отличие от привычного развития событий, героиня встречает на пути забавные и опасные приключения, ее сопровождают не всегда веселые происшествия. Действия спектакля разворачиваются в 1990-х годах, однако эта история не о времени, а о поиске себя в часто не дружелюбном мире. Стоимость билета на спектакль — 800 руб.

Кино

В Ельцин-центре с 3 по 9 августа продолжается показ фильма Феликса ван Грунингена «Красивый мальчик» на английском языке с русскими субтитрами. Главному герою Нику 18 лет, он обладает творческим талантом и яркими жизненными перспективами. Но, как и многие его ровесники, пробует разные вещества. В борьбу с зависимостью Ника оказывается втянута вся семья, главным образом — отец, который не понимает, что он сделал неправильно и куда исчез его красивый мальчик. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 5 августа состоится специальный кинопоказ фильма Каролины Кавалли «Аманда» на итальянском языке с русскими субтитрами. Сюжет рассказывает о девушке, которая живет в своем мире и пытается найти общий язык с реальностью. Аманда ищет себя, близких по духу людей, ходит в магазины, навещает чужую лошадь и старается ничем не отличаться от окружающих. Однажды она вспоминает о том, как в детстве дружила с Ребеккой, и решает убедить ее, что они по-прежнему могут быть лучшими подругами. Стоимость билета на кинопоказ — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева