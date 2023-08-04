Учения со стрельбой в Молькино продолжатся до 30 ноября

Тренировки с учебной стрельбой на полигоне в поселке Молькино продлятся до 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Горячего Ключа.
Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа
Учения проходят в ежедневном режиме, в том числе в выходные дни, на 243-м общевойсковом полигоне.
«В указанный период проход на территорию полигона запрещен»,— говорится в сообщении.
К гражданам обратились с просьбой воздержаться от посещения полигона в период проведения мероприятий в целях безопасности.
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