Мэр Нижнего Новгорода пообещал Новинкам дополнительные генераторы

Жители поселка Кудьма во время онлайн-трансляции главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева попросили решить вопрос с энергоснабжением. Протяженная электролиния проходящая, в том числе, по лесу, часто повреждается при ураганах и падении деревьев. В результате обесточенный поселок остается без воды, так как отключаются насосы станции водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мэр пообещал установить два мощных генератора в поселках Кудьма и Окский берег на случай перебоев с энергоснабжением. Он рассказал, что работники «Нижновэнерго» протянут в Кудьму более надежный изолированный провод, а в целом надежность водоснабжения территории Новинок должна повыситься в 2024 году, когда водоканал дотянет туда магистральные сети.

Один из жителей Кудьмы посетовал, что они не чувствуют себя в составе Нижнего Новгорода: в поселке нет детских площадок и мало магазинов. Юрий Шалабаев пообещал изучить вопрос с детскими площадками, а по поводу торговли заметил, что власти не могут загонять частный бизнес в какие-либо локации.

Иван Сергеев