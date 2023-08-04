В Челябинской области сельхозпроизводство сократилось на 7,8% в январе-июне

В первом полугодии 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Челябинской области сократилось на 7,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее падение – 8,5% зафиксировано в организациях, крестьянско-фермерские хозяйства показали рост в 1%. Такие данные представил Челябинскстат.

Производство в личных подсобных хозяйства южноуральцев в январе-июне сократилось на 6,2%. В целом по России сельхозпроизводство в первом полугодии выросло на 2,9% к показателю аналогичного периода прошлого года.

По данным Челябинскстата, в январе-июне сократилось изготовление всех основных продуктов животноводства. Так, скота и птицы на убой (в живом весе) было произведено на 10,5% меньше (196,6 тыс. т), молока – на 2,7% (180,8 тыс. т), яиц – на 3,5% (800,1 млн штук).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за год снизилось на 5%, до 105,7 тыс. на 1 июля этого года. Свиней стало меньше на 12,2% (743,9 тыс.), овец и коз – на 5,4% (139,1 тыс.). Поголовье птицы сократилось на 14,5%, до 19,9 млн на 1 июля. Годом ранее птицы было 22,8 млн.

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