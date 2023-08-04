В Краснодаре осудили сотрудников окружного управления МВД ЮФО за коррупцию

В Краснодаре осуждены начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления транспорта МВД России по ЮФО Роман Неделько и его сообщники за коррупционные преступления. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что к одному из сообщников обратилась знакомая, которая сообщила, что в ее организации сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводят оперативные мероприятия. Чтобы помочь женщине, злоумышленник обратился к председателю общественного совета при управлении на транспорте МВД России Георгию Шауро, который имел связи в правоохранительной среде. Тот в свою очередь привлек к делу Романа Неделько, который потребовал 7 млн руб. для дальнейшей передачи взятки сотрудникам органов, проводивших оперативно-розыскные действия. Женщина согласилась на условия и передала деньги.

«Действуя в рамках достигнутой договоренности, Шауро передал Неделько часть взятки в размере 5 млн руб., а еще 2 млн руб. он должен был передать после прекращения мероприятий в отношении компании»,— говорится в сообщении.

Получив деньги, Роман Неделько намеревался потратить их по своему усмотрению, но преступление было раскрыто, а все участники сговора задержаны.

Суд, изучив материалы дела, оштрафовал посредников на суммы от 2,8 до 2,9 млн руб. Роману Неделько назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком в течение четырех лет и штрафа в размере 500 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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