Игорь Рыбаков планирует открыть десять частных школ и детсадов в пригороде Челябинска

Предприниматель Игорь Рыбаков планирует открыть в пригородном микрорайоне Челябинска L-Town десять детских садов и начальных школ сети Rybakov PlaySchool. Для их запуска планируется привлечь 300-400 млн руб. инвестиций, сообщил PR-директор Игоря Рыбакова Глеб Климентьев.

Для финансирования проекта планируется привлечь предпринимателей, которые будут готовы открыть заведения и отдать их под управление сети PlaySchool, либо работать по франшизе.

«Такой интересный проект как L-Town – город спутник, с современной архитектурой заслуживает того, чтобы в нем были первоклассные учебные заведения. Здесь будут проживать более 30 тыс. человек и, конечно, их дети должны получить качественное образование, научиться добиваться поставленных целей вне зависимости от обстоятельств. Поэтому я и хочу открыть здесь десять PlaySchool»,— отметил Игорь Рыбаков.

Школы и детские сады сети Rybakov PlaySchool открыты в Москве, Московской области, Уфе, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

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