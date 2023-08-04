Муниципалитетам Прикамья пересчитают субвенции на административные протоколы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевое заксобрание законопроект, исключающий из расчета субвенций критерий численности населения муниципального образования. Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания.

Документ предусматривает ввод в расчетную схему коэффициента результативности, учитывающий обоснованность и эффективность проводимой работы по привлечению правонарушителей к административной ответственности.

Согласно пояснительной записке, за последние три года количество составляемых протоколов об административных правонарушениях на местах значительно выросло, что привело к увеличению нагрузки на органы местного самоуправления. Действующий подход к расчету субвенций из бюджета Пермского края не позволяет объективно компенсировать эту нагрузку.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании заксобрания в августе.