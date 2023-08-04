Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приволжская таможня перечислила 73,9 млрд рублей в бюджет с начала года

Таможенные органы Приволжского региона за семь месяцев 2023 года перечислили в федеральный бюджет 73,9 млрд руб., превысив плановые показатели на 18%. Электронная таможня перечислила 71,3 млрд руб., сообщили в ведомстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июле перечисления таможни превысили 11,6 млрд руб. или 106% от плана. Основную часть средств также составили платежи электронной таможни.

В первом полугодии таможенные органы Приволжья перечислили в бюджет 62,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе управления. План был перевыполнен на 21%.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...