Еще два кандидата включили в конкурс на пост главы Ижевска

Еще два кандидата сегодня, 4 августа, заявились для участия в конкурсе на пост главы столицы Удмуртии. Согласно данным, представленным на сайте администрации города, на пост градоначальника претендуют работник ООО «ЮРЕНТБАЙК.РУ» Артем Астраханцев и Кирилл Смирнов из ООО «Полимет Трейдинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, свою кандидатуру заявили временно безработный Олег Овчинников, директор ООО «АРТ Плюс» Юлия Камашева, председатель общественной палаты Ижевска Александр Бадица. После чего список кандидатов пополнили работающие в нефтяной отрасли Михаил Иванов и Айдар Шайбаков, Сергей Шишкин из концерна «Калашников», индивидуальный предприниматель Сергей Андреев и временно неработающий Сергей Романов. На пост градоначальника также претендует директор ООО «Р-СТРОЙСЕРВИС» Рустам Зайнуллин.