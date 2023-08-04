Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обогатительной фабрики в Хакасии

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство обогатительной фабрики в Республике Хакасия. Комплекс будет построен на территории ООО «Восточно-Бейский разрез» (входит в состав СУЭК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Производственная мощность обогатительной фабрики составляет 4 млн т год по исходному углю.

Весь уголь, добываемый на данном разрезе открытым способом, будет проходить обогащение на новой фабрике. Предприятие предназначено для переработки рядовых углей марки Д, добываемых открытым способом.

Строительство обогатительной фабрики также подразумевает модернизацию погрузочной железнодорожной станции «Угольная» ООО «Восточно-Бейский разрез». Грузонапряженность станции после модернизации составит 5 млн т брутто/год.

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Лолита Белова