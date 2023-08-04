Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении школьника в Челябинске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением 10-летнего мальчика в Челябинске. Руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел в одном из жилых дворов на северо-западе Челябинска. «Десятилетний мальчик попал в медицинское учреждение после травмирования в результате конфликта на детской площадке. Сообщается, что одна из женщин применила насилие к ребенку после того, как мальчик отобрал игрушку у ее сына»,– сообщает ведомство. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

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