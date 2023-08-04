БК «Парма» усилился американским форвардом

Баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с американским форвардом Би Джеем Джонсоном. Договор рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

В студенческие годы Джонсон выступал в командах университетов Филадельфии и Сиракуз (США). В составе La Salle был неоднократно отмечен тренерами конференции за выдающуюся игру, стал одним из лидеров команды. Средняя статистика форварда составляла 20,8 очка, 8,3 подбора за 35 минут на паркете. Профессиональную карьеру Би Джей продолжил в командах НБА Atlanta Hawks, Sacramento Kings и Orlando Magic, а также в командах G League: Lakeland Magic, Long Island Nets. За время игры за фарм-команды НБА вошел во вторую символическую пятерку G League. Также привлекался к тренировкам и играм в составе сборной США на отборочные матчи предстоящего Кубка мира 2023.

В сезоне-2020/2021 попробовал свои силы в чемпионате Австралии за Brisbane Bullets. Средняя статистика Би Джея составила 10 очков и 3,8 подбора за 21,5 минуты. В апреле 2022 года Джонсон переехал в Европу, подписав контракт с испанским «Бетисом», где провел два сезона. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 34 матчах, в среднем проводя на паркете по 27,5 минуты. Статистика — 11,1 очка и 5,1 подбора за игру.