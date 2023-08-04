В станице Каневской нашли живой девушку, пропавшую месяц назад. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.
Фото: пресс-служба ОМВД России по Каневскому району
По данным ведомства, 19-летняя Виктория Губарь, проживающая в станице Новоминской, перестала выходить на связь с близкими 2 июля. Девушку объявили в розыск.
В настоящее время девушка связалась с правоохранителями. Она находится дома, с родными. О причинах ее исчезновения не сообщается.
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