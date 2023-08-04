Петербуржцы выбрали цвет новых электробусов

В голосовании о выборе цвета новых городских электробусов победил «весенний зеленый» оттенок, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что это цвет природы и «конечно, экологии».

«Это соответствует нашему курсу на сохранение окружающей среды и сокращение вредных выбросов, которого мы придерживаемся по поручению Президента. Сегодня больше половины нашего общественного транспорта работает на экологичных видах топлива», — рассказал господин Беглов.

В опросе, который был размещен в Telegram-канале губернатора, на выбор предлагалось три цвета: морской волны, весенний зеленый и травяной. В голосовании приняли участие 18 тысяч человек.