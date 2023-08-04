ФСБ задержала в Казани сторонника «террористического украинского формирования»

Сотрудники ФСБ по Татарстану и центра по противодействию экстремизму МВД республики задержали 29-летнего жителя Казани — сторонника националистической идеологии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Мужчину подозревают «в причастности к деятельности террористического украинского формирования». Однако название этого формирования не раскрывается.

Представитель спецслужбы Андрей Сергеев рассказал, что задержанный «изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани». Такое задание он получил от «зарубежных кураторов». «Также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма»,— пояснил господин Сергеев.

ФСБ утверждает, что задержанный мужчина дал признательные показания. На видео, которое распространила спецслужба, он сознается, что «общался с представителями вооруженных сил Украины» и планировал диверсии на железной дороге и подрывы сотовых вышек.

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической). Ему грозит лишение свободы до 20 лет с крупным штрафом.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"