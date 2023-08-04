Специалисты пожарно-спасательных формирований Балакова узнали больше об обеспечении безопасности Балаковской АЭС

2 августа 2023 г в Информационном центре Балаковской АЭС руководящий состав пожарно-спасательных частей №№ 21 и 22 г. Балаково и инструкторы отдела общей подготовки персонала атомной станции встретились за круглым столом, где обсудили тему пожарной безопасности объектов стратегического значения.

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Участниками встречи стали 22 сотрудника городской пожарной охраны. Их познакомили с особенностями работы атомной станции с точки зрения производства и обеспечения пожарной безопасности в условиях ионизирующего излучения.

Встреча прошла в формате вопросов и ответов, а также наглядного погружения в тему: специалисты центра провели для гостей ознакомительную экскурсию по технической экспозиции и рассказали о том, каким образом устроены энергоблоки АЭС, которая генерирует электроэнергию.

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Отметим, что на сегодняшний день на Балаковской АЭС установлено: 289 автоматических установок пожаротушения, 53 противодымные установки, 59 систем оповещения и управления эвакуацией людей и другие средства противопожарной защиты.

На территории атомной станции располагается специальная пожарно-спасательная часть №23, которая охраняет атомную станцию. Подразделение укомплектовано современной техникой и пожарно-техническим оборудованием, личный состав находится в постоянной готовности к действиям в случае возгорания. На АЭС согласно плану проводятся пожарно-тактические учения, совместные противопожарные и противоаварийные тренировки, в том числе с участием персонала АЭС, соревнования боевых расчетов добровольных пожарных дружин и смен АЭС.

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В 2020 году коллектив специальной пожарно-спасательной части №23 по охране Балаковской АЭС удостоен награды «За успехи в служебной деятельности среди подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», а в этом году часть отметила 40-летие со дня основания.

По итогам встречи специалисты городских пожарно-спасательных формирований высоко оценили обеспечение пожарной безопасности Балаковской АЭС как одного из самых значимых производственных объектов Саратовской области и России в целом.

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