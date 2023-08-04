В ДТП с четырьмя автомобиля на трассе Челябинск – Екатеринбург погиб человек

В Челябинской области на федеральной трассе столкнулись четыре автомобиля. Два из них загорелись, погиб один водитель, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов 4 августа на 89 км трассе Челябинск – Екатеринбург в Кунашакском районе. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Газель» при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем Howo. Затем «Газель» врезалась в попутные Renault Duster и Hyundai Solaris. После этого отечественный автомобиль и Hyundai загорелись. В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным пресс-службы ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“», на месте аварии движение организовано по правой полосе, для устранения последствий направлена дорожная техника.

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