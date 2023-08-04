Заводу «Красное Сормово» отказали в жалобе по делу о поломке сухогруза

Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение против судостроительного завода «Красное Сормово», с которого взыскивают 28,6 млн руб. ущерба в пользу судовладельца «Пола Райз». Компания в лизинг приобрела у завода сухогруз «Пола Мария», который сломался на Балтике в 2021 году во время рейса. Вместо доставки груза в Пярну судно отправилось на ремонт в Калининград. Как выяснилось, у теплохода сломалась винторулевая колонка (ВРК) на левом борту: произошло самопроизвольное отворачивание болтов крепления чаши, и поворотный механизм вышел из строя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Представители «Красное Сормово» предполагали, что бракованное оборудование поставил Shottel (изготовитель ВРК). Немецкая компания ссылалась, что повреждение было вызвано посадкой судна на мель либо его плаванием в сплоченных льдах, но эксперты не подтвердили эту версию. Оспаривая присуждение убытков, нижегородская верфь доказывала, что судовладельцу все потери уже возместил страховщик, «Пола Райз» нарушала условия эксплуатации сухогруза, а экспертиза проводилась по документам, без осмотра судна. Поэтому, по мнению ответчика, причина деформации ВРК осталась не исследованной — дополнительную экспертизу по просьбе судостроителей суд решил не назначать.

Апелляционная инстанция постановила, что эти доводы завода «Красное Сормово» необоснованны, и он в любом случае должен возместить убытки судовладельцу либо страховой компании в порядке суброгации. На предприятии еще не решили, будут ли подавать требования к компании Shottel, поставлявшей ВРК на сборку сухогрузов.

Иван Сергеев