На улучшение наружного освещения в муниципалитетах направят до 152 млн рублей

Администрации 51 муниципалитета на конкурсе 25 августа выберут подрядчика работ по улучшению систем наружного освещения, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 152,7 млн руб. Средств будут выделены из республиканского и местного бюджетов. Закупку разместил госкомитет Башкирии по конкурентной политике.

Работы необходимо выполнить в течение 45 дней в сельских поселениях, районах и четырех городах (в Уфе, Нефтекамске, Туймазах и Агидели). В частности, в Уфе необходимо демонтировать ртутные и установить 690 светодиодных уличных светильников в микрорайонах Шакша и Затон, в поселках 8 марта и Максимовка.

Майя Иванова

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