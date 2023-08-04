Россельхознадор аттестовал нижегородское предприятие по экспорту меда

Нижегородское региональное управления Россельхознадзора внесло в реестр экспортеров производственное предприятие в Богородском районе, которое будет заниматься поставками крупных партий меда за рубеж. По заявке фермера Алексея Тараканова на его предприятии прошло ветеринарно-санитарное обследование, которое показало, что выпускаемая продукция соответствует требованиям стран Евросоюза. Вывоз меда начнется в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году в Нижегородской области началась реализация инвестпроекта по созданию заготовительно-перерабатывающего предприятия, которое будет заниматься закупкой меда у местных фермеров, формировать единые партии и отправлять его за рубеж.

В Богородском районе построен производственный цех с лабораторией для оценки качества меда, закупил необходимое оборудование. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 50 млн руб.

Андрей Репин