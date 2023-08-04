X5 Retail Group откроет распределительный центр для сети «Чижик» в Минводах

Планы по открытию распределительного центра торговой сети «Чижик» обсудили в администрации Минеральных Вод представители компании X5 Retail Group и властей города. Реализация инвестпроекта позволит создать в городе 300 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Минеральных Вод.

Согласно информации властей города, инвестор намерен арендовать участок земли для строительства объекта. Представители администрации предложили X5 Retail Group три возможных участка для застройки. Также два подходящих участка есть в городе Лермонтов. В ближайшее время эти локации будут рассмотрены инвестором.

Ранее сообщалось, что первые дискаунтеры «Чижик» X5 Retail Group планирует открыть на территории Кубани, Дона и Ставрополья уже в 2023 году. Благодаря запуску новой сети инвестор создаст в трех регионах около 3 тыс. новых рабочих мест.

X5 Retail Group — это российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Компания занимает 13,2% на рынке продуктовой розницы в России. Выручка группы в 2022 году составила 2,6 трлн руб.

Анастасия Назарова