«После отъезда Малкома "Зенит" уже не тот»

В пятницу вечером матчем «Краснодар»—«Пари НН» открывается третий тур РПЛ. К этому моменту в первенстве только две команды, не потерявшие очки — это «Краснодар» и «Спартак». Они возглавляют турнирную таблицу. Но, вполне возможно, после матчей в эти выходные клубов, которые идут без потерь, не останется. Что готовит болельщикам предстоящий футбольный уикенд, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Громких вывесок в предстоящем туре сразу две. Во-первых, в субботу нас ждет дерби ЦСКА—«Локомотив», а, во-вторых, в воскресенье «Зенит» встречается с «Динамо». Что касается армейцев и железнодорожников, то они в предыдущие выходные отличились особо. «Локомотив» отправил аж четыре мяча в ворота «Факела», причем в Воронеже, а ЦСКА вырвал победу у «Ахмата» в невероятном матче, где было назначено пять пенальти. Причем обе команды показали, что не рассыпаются в сложных ситуациях и могут переломить ход любой встречи. Так что очное противостояние на «ВЭБ Арене» обещает быть захватывающим.

Фаворит на своем поле, без сомнения, ЦСКА. «Лига ставок» дает коэффициент на победу красно-синих чуть выше 2. Успех «Локомотива» идет почти за 3,5. Причем чем ближе к началу матча, тем больше пари на победу ЦСКА. Один из клиентов «Лиги ставок» зарядил на такой исход 2 млн руб. Еще бы — красную карточку Милану Гайичу отменили, восстановился Виллиан Роша. Правда, «Локомотиву» точно есть чем ответить. Начал забивать Артем Дзюба, к нему подключились Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Но главное — в полном порядке Максим Глушенков.

«Локомотив» на старте сезона, несмотря на осечку в первом туре, впечатляет, отмечает бывший игрок железнодорожников Дмитрий Сенников: «С таким подбором игроков, я считаю, класс команды, которая может в любой момент из ничего создать гол, — это вот "Локомотив"». Так что не исключено, что в этом матче без забитых мячей не обойдется. Поэтому и коэффициент у букмекерских компаний на то, что обе забьют, не очень высокий — 1,66.

Если же хочется коэффициент повыше, то можно посмотреть в сторону спецпари от «Лиги ставок». Если в дерби забьют Федор Чалов и Артем Дзюба, то сумма ставки увеличится в 6,5 раз. Почти такой же куш могут сорвать те, кто верит в победу «Динамо» над «Зенитом». «Лига ставок» дает весьма солидный коэффициент на успех бело-голубых в Санкт-Петербурге — 6.

Все-таки после отъезда Малкома и компании «Зенит» уже не тот. Иван Новосельцев, который играл во многих клубах РПЛ, в том числе за «Зенит», уверен, что нас ждет серьезная борьба за чемпионство: «У "Зенита" уходят лидеры. Если они еще кого-то потеряют, а есть инсайды, что могут еще пару лидеров упустить и один точно может уйти, то "Спартак" — это прямой конкурент для "Зенита". И к "Спартаку", я думаю, может уверенно вписаться тот же ЦСКА, отчасти где-то, может, "Краснодар". Мне кажется, в этом году будет поплотнее конкуренция».

Но большинство клиентов «Лиги ставок» по понятным причинам заключают пари на победу «Зенита» со скромным коэффициентом 1,54. Ведь, несмотря на все потери и дисквалификацию главного тренера Сергея Семака, «Зенит» по-прежнему силен и, скорее всего, свои три очка взять должен, так же, как и «Спартак», который играет в Казани с «Рубином». «Лига ставок» предлагает взять победу красно-белых чуть выше 2. Но главный тренер казанской команды Рашид Рахимов спокойно говорит о настрое игроков «Рубина» при своих трибунах: «Настрой должен быть соответствующий у нас. На такие матчи никого не нужно настраивать, поэтому все всё прекрасно понимают, все хотят себя проявить. Посмотрим, что будет 5 числа».

Посмотреть действительно стоит. Правда, эту игру покажет лишь платный канал «Матч Премьер». А для показа на основном канале «Матч ТВ» в этот раз выбрали две центральные встречи тура: ЦСКА—«Локомотив» и «Зенит»—«Динамо».