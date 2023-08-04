«После отъезда Малкома "Зенит" уже не тот»

В пятницу вечером матчем «Краснодар»—«Пари НН» открывается третий тур РПЛ. К этому моменту в первенстве только две команды, не потерявшие очки — это «Краснодар» и «Спартак». Они возглавляют турнирную таблицу. Но, вполне возможно, после матчей в эти выходные клубов, которые идут без потерь, не останется. Что готовит болельщикам предстоящий футбольный уикенд, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Громких вывесок в предстоящем туре сразу две. Во-первых, в субботу нас ждет дерби ЦСКА—«Локомотив», а, во-вторых, в воскресенье «Зенит» встречается с «Динамо». Что касается армейцев и железнодорожников, то они в предыдущие выходные отличились особо. «Локомотив» отправил аж четыре мяча в ворота «Факела», причем в Воронеже, а ЦСКА вырвал победу у «Ахмата» в невероятном матче, где было назначено пять пенальти. Причем обе команды показали, что не рассыпаются в сложных ситуациях и могут переломить ход любой встречи. Так что очное противостояние на «ВЭБ Арене» обещает быть захватывающим.
Фаворит на своем поле, без сомнения, ЦСКА. «Лига ставок» дает коэффициент на победу красно-синих чуть выше 2. Успех «Локомотива» идет почти за 3,5. Причем чем ближе к началу матча, тем больше пари на победу ЦСКА. Один из клиентов «Лиги ставок» зарядил на такой исход 2 млн руб. Еще бы — красную карточку Милану Гайичу отменили, восстановился Виллиан Роша. Правда, «Локомотиву» точно есть чем ответить. Начал забивать Артем Дзюба, к нему подключились Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Но главное — в полном порядке Максим Глушенков.
«Локомотив» на старте сезона, несмотря на осечку в первом туре, впечатляет, отмечает бывший игрок железнодорожников Дмитрий Сенников: «С таким подбором игроков, я считаю, класс команды, которая может в любой момент из ничего создать гол, — это вот "Локомотив"». Так что не исключено, что в этом матче без забитых мячей не обойдется. Поэтому и коэффициент у букмекерских компаний на то, что обе забьют, не очень высокий — 1,66.
Если же хочется коэффициент повыше, то можно посмотреть в сторону спецпари от «Лиги ставок». Если в дерби забьют Федор Чалов и Артем Дзюба, то сумма ставки увеличится в 6,5 раз. Почти такой же куш могут сорвать те, кто верит в победу «Динамо» над «Зенитом». «Лига ставок» дает весьма солидный коэффициент на успех бело-голубых в Санкт-Петербурге — 6.
Все-таки после отъезда Малкома и компании «Зенит» уже не тот. Иван Новосельцев, который играл во многих клубах РПЛ, в том числе за «Зенит», уверен, что нас ждет серьезная борьба за чемпионство: «У "Зенита" уходят лидеры. Если они еще кого-то потеряют, а есть инсайды, что могут еще пару лидеров упустить и один точно может уйти, то "Спартак" — это прямой конкурент для "Зенита". И к "Спартаку", я думаю, может уверенно вписаться тот же ЦСКА, отчасти где-то, может, "Краснодар". Мне кажется, в этом году будет поплотнее конкуренция».
Но большинство клиентов «Лиги ставок» по понятным причинам заключают пари на победу «Зенита» со скромным коэффициентом 1,54. Ведь, несмотря на все потери и дисквалификацию главного тренера Сергея Семака, «Зенит» по-прежнему силен и, скорее всего, свои три очка взять должен, так же, как и «Спартак», который играет в Казани с «Рубином». «Лига ставок» предлагает взять победу красно-белых чуть выше 2. Но главный тренер казанской команды Рашид Рахимов спокойно говорит о настрое игроков «Рубина» при своих трибунах: «Настрой должен быть соответствующий у нас. На такие матчи никого не нужно настраивать, поэтому все всё прекрасно понимают, все хотят себя проявить. Посмотрим, что будет 5 числа».
Посмотреть действительно стоит. Правда, эту игру покажет лишь платный канал «Матч Премьер». А для показа на основном канале «Матч ТВ» в этот раз выбрали две центральные встречи тура: ЦСКА—«Локомотив» и «Зенит»—«Динамо».