Под Челябинском с рельсов сошли два вагона с щебнем

В Челябинске прокуратура и следственное управление на транспорте проводят проверки по факту схода грузовых вагонов.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 3 августа на подъездном пути ОАО «Челябоблтоппром» вблизи железнодорожной станции Шершни. При осуществлении маневровых работ с рельсов сошли два вагон, груженые щебнем, без опрокидывания. Пострадавших нет.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По предварительным данным, причиной схода вагонов стала кустовая гнилостность шпал.

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