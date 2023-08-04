В Саратовской области назначили двоих прокуроров

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал указы о назначениях в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокурором города Балаково стал 36-летний советник юстиции Роман Яценко. В надзорном ведомстве он работает с 2009 года. На предыдущем посту возглавлял прокуратуру Питерского района.

Прокурором Краснокутского района назначили 41-летнего старшего советника юстиции Алексея Локтионова. В надзорном органе он служит с 2008 года. С марта 2019 года работал прокурором Советского района.

Дарья Васенина

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