В Ростовской области в естественную среду выпустили 1,3 тыс. уток-крякв

На территории Сальского и Веселовского района Ростовской области специалисты выпустили в естественную среду обитания 1,3 тыс. особей утки-кряквы, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Птиц выпустили в Манычском и Юловском охотничьих хозяйствах, где также разводят куропаток, фазанов, зайцев. До осени егеря будут подкармливать выпущенных уток для успешной адаптации.

«Выпуск животных в естественную среду обитания – один из важнейших пунктов охотхозяйственных соглашений, исполнение которых контролирует министерство природных ресурсов и экологии области»,– цитирует пресс-служба правительства главу ведомства Михаила Фишкина.

По словам министра, за последние годы благодаря мероприятиям по выпуску животных, в регионе наблюдается стабильный прирост фауны — от 4 до 12% в год.

Анастасия Назарова