Масштабный рисунок сибирского ковра разместят на фасаде дома в Тюмени

Рисунок тюменский ковра появится на фасаде дома №10 по ул. Красина в Тюмени, рассказал мэр города Руслан Кухарук. По егословам, художники-дизайнеры уже приступили к созданию арт-объекта и сделали разметку на стене, высота которой составила более 24 метров.

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«Тюменский ковер – это отдельный и важный элемент нашей культуры, гордость региона. Замечательно, что его будет видно на гостевой ул. Ленина, где сейчас проходит реконструкция»,— написал мэр у себя в Telegram-канале. По его словам, художники изучили особенности фасада, рассмотрели всевозможные архитектурные решения, продумали стиль и технику нанесения.

Он также напомнил, что в городе есть и другие арт-объекты. Так, на торце дома, выходящего в сквер писателя Владислава Крапивина, нанесен мурал по мотивам фрагментов иллюстраций Стерлиговой к произведениям писателя.

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