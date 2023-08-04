«Россети Тюмень» направили 1,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения крупного газового промысла в ЯНАО

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «УКПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр, расположенный в Пуровском районе, снабжает электроэнергией Комсомольский газовый промысел, разработку которого ведет компания «Газпром добыча Ноябрьск». На проведение работ энергетики направили 1,5 млн рублей.



Специалисты выполнили техническое обслуживание двух силовых трансформаторов, четырех разъединителей и двух масляных выключателей. На оборудовании заменили дугогасительные камеры и отработавшие свой ресурс детали. Во время ремонта подстанции потребители получали электричество по резервной схеме.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «УКПГ» проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения Комсомольского месторождения, на котором за 30 лет добыто свыше 600 млрд кубометров природного газа.

АО «Россети Тюмень»