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В Кукморе возбудили уголовное дело за продажу контрафактного табака

В Кукморе полицейские возбудили уголовное дело по факту продажи немаркированной табачной продукции индивидуальным предпринимателем. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, всего предпринимателю удалось реализовать свыше 1 тыс. пачек сигарет. Контрафактную продукцию он хранил в торговом помещении магазина.

Уголовное дело открыто по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

"Ъ-Казань"

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