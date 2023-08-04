В Кукморе возбудили уголовное дело за продажу контрафактного табака

В Кукморе полицейские возбудили уголовное дело по факту продажи немаркированной табачной продукции индивидуальным предпринимателем. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
По данным ведомства, всего предпринимателю удалось реализовать свыше 1 тыс. пачек сигарет. Контрафактную продукцию он хранил в торговом помещении магазина.
Уголовное дело открыто по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.