За год в Башкирии оборот оптовой торговли вырос на 19 млрд рублей

В Башкирии оборот оптовой торговли по итогам января-мая 2023 года вырос на 19,7 млрд руб. по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 538,7 млрд руб., сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на расширенном заседании коллегии минторговли региона. По словам господина Гусева, объем розничного товарооборота в республике вырос на 12,5 млрд руб. к уровню соответствующего периода 2022 года и составил 471,6 млрд руб.

За январь-июнь текущего года в республике продано свыше 2,5 млн дал алкоголя (+ 5,4% к уровню предыдущего года), отметил министр.

Объем бытовых услуг, оказанных населению, по итогам пяти месяцев составил 17,3 млрд руб. По абсолютному показателю объема оказанных бытовых услуг населению регион входит в первую десятку субъектов страны и занимает второе место в ПФО, подчеркнул Алексей Гусев.

На 1 июля в регионе действуют более 6,5 тыс. объектов нестационарной торговли, что на 1 тыс. больше, чем годом ранее, отметил министр.

Майя Иванова

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