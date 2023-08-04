Арестованы сотрудники ФБУ, заподозренные в краже речного песка на 65 млн рублей

Заместителя руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергея Булашова и руководителя филиала - Нижегородского района водных путей и судоходства Сергея Гуляева задержали по подозрению в хищении 448 тыс. т речного песка. Операцию проводили сотрудники линейного отдела речной полиции Нижнего Новгорода.

«Предварительно установлено, что в период с мая 2021 года по ноябрь 2022 года злоумышленники совершили хищение песка, добытого в ходе проведения дноуглубительных работ в акватории рек Ока и Волга. Похищенный речной песок они незаконно реализовали нескольким знакомым предпринимателям под видом донного грунта, без проведения специальных экспертиз. Общая сумма материального ущерба, причиненного Российской Федерации, составила более 65 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе Приволжского управления МВД на транспорте.

В отношении задержанных сотрудников федерального учреждения следователь транспортной полиции возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следствия Канавинский суд вчера решил арестовать обоих мужчин. Оба управленца из администрации Волжского бассейна отрицают свою вину в краже речного песка при расчистке фарватера рек земснарядами и работниками ФБУ.

Иван Сергеев