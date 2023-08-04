«Курганмашзавод» выплатил 1,2 млн рублей дивидендов за 2022 год

ПАО «Курганмашзавод» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») выплатил акционерам дивиденды за 2022 год. Сумма выплат составила 1,22 млн руб., сообщается на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Размер дохода на одну обыкновенную акцию «Курганмашзавода» составил 21 коп. В целом держатели этих ценных бумаг получили чуть более 623 тыс. руб. На одну привилегированную акцию пришелся доход в 28 коп. Всего по ним выплачено дивидендов на сумму 206,3 тыс. руб.

ПАО «Курганмашзавод» специализируется на изготовлении боевых машин пехоты. Предприятие не раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По итогам 2021-го выручка составила 25,7 млрд руб., чистая прибыль – 519,1 млн руб.

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