Заявки на конкурс по отбору главы Перми подали 15 человек

Завершился прием заявок для участия в конкурсе по отбору главы Перми. В нем намерены принять участие 15 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В числе подавших заявку для участия в конкурсе — пермский активист и блогер Денис Галицкий, сотрудник департамента транспорта пермской мэрии Александр Синявский, министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов, упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, директор новоильинского ООО «Желтранс» Александр Семакин, блогер Ирина Боровик, сотрудник службы безопасности Почтобанка Евгений Рожков, сотрудница группы компаний «Юрист 159», помощница депутат гордумы Перми Николая Гилева Ксения Тарантина.

Сам конкурс запланирован на 17 августа. Кандидаты представят свои программы развития Перми конкурсной комиссии. Комиссия состоит из 12 человек: половина из них назначена губернатором Пермского края, еще шесть человек делегируются городской думой. Председателем комиссии является заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Его голос является решающим в случае, если кандидаты набирают одинаковое количество баллов.

Претенденты, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены депутатам на августовском заседании Пермской думы. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства думцев.