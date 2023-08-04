В Тюмени врач умерла после операции на желудок, следователи начали проверку

В Тюмени скончалась 52-летняя врач-невролог Лариса Мальцева после резекции желудка, сообщает портал 72.ру. По данным издания, женщина решилась на бариатрическую хирургию, чтобы избавиться от лишнего веса. Как рассказала сестра умершей женщины Ирина Мальцева, лапароскопическая продольная резекция желудка прошла еще в декабре. После завершения операции спустя пять дней женщина скончалась.

Как пишет издание со ссылкой на сестру, у пациентки началось внутрибрюшное кровотечение и сепсис. «Врачебной комиссией АО МСЧ "Нефтяник" по хирургии от 18.01.2023 проведено заседание, по результатам которого установлено: диагноз был поставлен правильно и в короткий срок, тактика и лечение были верными. Медицинская помощь Мальцевой Л. А. оказывалась в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями»,— говорится в ответе клиники, который предоставила сестра умершей женщины 72.ру. Ирина Мальцева намерена обратиться в следственный комитет.

В СКР сообщили, что по данному факту тюменскими следователями проводится проверка. «Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту смерти жительницы Тюменской области. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе доследственной проверки»,— говорится в сообщении СК РФ.

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