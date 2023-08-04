Подростковая преступность в Татарстане снизилась за полгода на 17%

В Татарстане за первые шесть месяцев поступило 147 сообщений о преступлениях среди подростков. Это почти на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В суд были направлены 127 уголовных дел против 153 подростков. При этом в каждом случае следователи устанавливают причастность взрослых к вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность.

Помимо этого, следователи направили в суд 179 дел о преступлениях против подростков. По ним вынесли почти 200 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения привлечено к ответственности 217 лиц.

"Ъ-Казань"