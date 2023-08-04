В Воронеже руку разнорабочего затянуло в дробильную машину

Руку 37-летнего разнорабочего затянуло в дробильную машину во время очистки оборудования от остатков сырья. Инцидент произошел 1 августа на территории воронежского ООО «ЦентрПласт», сообщила региональная Трудинспекция.

Ведомство сформировало комиссию для расследования несчастного случая. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЦентрПласт» было зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Уставный капитал — 9,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Генеральный директор — Игорь Науменко. 54,93% компании у Елены Каретниковой, 45,07% у Дмитрия Вострикова. Выручка в 2022 году составила 202,7 млн руб. (в 2021-м — 107,7 млн руб.), чистая прибыль — 16,1 млн руб. (в 2021-м убыток равнялся 19 млн руб.).

Алина Морозова

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