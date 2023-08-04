Главный синоптик Петербурга пообещал «тропический воздух» на выходные

В пятницу, 4 августа, в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода, до +25 градусов, но днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель городского Гидрометцента Александр Колесов.

«Сразу скажу: погода в выходные хорошая, только со свежим ветром от запада, юго-запада в субботу. Но ветер может, и не будет мешать, так как довольно тепло. В субботу осадков нет, и даже повышенное атмосферное давление. Температура воздуха днем тоже до +23…+26 гр.»,— рассказал он.

По словам господина Колесова, на смену сегодняшнему циклону придет другой, который уже в воскресенье начнет определять погоду в нашем регионе и принесет в Петербург в дальнейшем «тропический воздух», в результате воздух в Петербурге может прогреться до +30 градусов.

«Уже во второй половине ночи и утром ожидается прохождение теплого атмосферного фронта с дождями, местами грозами, которые прогремят даже ночью. А днем вся Ленинградская область попадает в теплый сектор циклона, осадки прекращаются, и температура воздуха в Санкт-Петербурге стремится к тридцатиградусной отметке. Скорее всего, по югу области будет и выше +30 гр.»,— спрогнозировал специалист.