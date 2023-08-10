С «цифрой» по жизни

Жилищно-коммунальное хозяйство — сфера, ежедневно влияющая на качество жизни каждого. Причем уровень сервиса, который предоставляют потребителям ресурсоснабжающие компании, сегодня зависит не только от физического состояния сетей, но и от степени цифровой зрелости компаний, от тех технологичных решений, которые есть в их бизнес-процессах и в инструментах взаимодействия с клиентами. «Guide. Качество жизни» разбирался, какие актуальные задачи стоят в этой части перед государством и компаниями.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Федеральные тенденции цифровизации в ЖКХ обсуждали в ходе сессии в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России», который прошел в Нижнем Новгороде в июне этого года. Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, «большей связи с конечным потребителем, чем в ЖКХ, нет ни в одной отрасли, разве что в медицине: степень влияния на жизнь каждого очень велика». При этом, по словам заместителя министра, в профильном ведомстве «есть перекос в строительство». Поэтому в ближайший год Минстрой РФ будет усиливать работу по цифровой трансформации именно в области ЖКХ.

В этой части Константин Михайлик выделил два направления, на развитие которых сегодня направлено внимание профильного ведомства. С одной стороны, это производственный блок — и в нем, по словам заместителя министра, важно в ближайшее время с помощью технологий усилить безопасность: «Помимо того, что „цифра“ в тепло- и электроэнергетике, в водоснабжении всегда дает кратный результат по эффективности, она еще и является критически важной для обеспечения безопасности. И здесь мы должны кардинально пересмотреть и переработать всю систему управления ресурсами».

А с другой стороны, цифровые решения в коммунальной сфере — это инструменты взаимодействия с потребителями, информативная точка контакта бизнеса с ними. «ЖКХ — удивительная отрасль, которая без вмешательства государства, а может, именно благодаря тому, что государство не вмешивалось, смогла создать реально крутые продукты в части взаимодействия с клиентом. Но все они пока существуют в логике отдельных компаний», — отметил Константин Михайлик. Ключевой задачей министерства в этой части он назвал создание и совершенствование экосистемы коммунальных сервисов в масштабе всей страны — на базе ГИС ЖКХ: «По сути, это перевод тех практик, которые коллеги сделали для своих компаний, на уровень государства: от систем оплаты до систем обратной связи, от общедомовых чатов до возможности принятия коллективных решений».

Бизнес-задачи

Руководитель сектора городского хозяйства университета «Иннополис» Александр Ермольчев оценил нынешний уровень цифровой зрелости ЖКХ меньше чем в 40% и отметил, что для повышения этого уровня нужны кадры и инновационные решения: «Потребность в цифровых навыках велика — это более 40 тыс. компаний, более 2 млн сотрудников компаний, которые должны уметь работать в „цифре“. Базовые компетенции должны знать все сотрудники, работающие в отрасли».

Комментируя производственные аспекты внедрения «цифры», директор по цифровизации и информационным технологиям холдинга «Т Плюс» Борис Макевнин согласился с тем, что «в ЖКХ эффект от цифровой трансформации можно получить быстрее и в большем объеме, чем в других областях». Он поделился практикой компании по импортозамещению и взаимодействию с российскими вендорами в условиях санкций: «В первую очередь мы сделали технологически независимыми все решения в области безопасности. И могу с уверенностью сказать, что инфобез у нас очень силен, наш текущий опыт достаточно позитивен. С точки зрения стоимости мы видим существенную экономию при переходе на отечественные решения».

Другая ситуация, по словам топ-менеджера, с ПО для производственных процессов. Об этом опыте он рассказал на примере кейса в Екатеринбурге, где холдинг создал систему управления теплоснабжением в режиме реального времени. «Ядром проекта являлся продукт компании Schneider Electric. Опыт был успешен, мы всерьез говорили о тиражировании его в рекордные сроки на другие объекты. Но Schneider прекратил деятельность в России, не передав права на продукт преемнику. Мы оказались в подвешенной ситуации, когда успешный опыт есть, а тиражировать его невозможно», — рассказал Борис Макевнин. По его словам, готового коробочного решения нет, поэтому сейчас собственные разработчики компании в активном взаимодействии с интеграторами и вендорами работают над созданием нового программного продукта, более совершенного: «За время эксплуатации комплекса в Екатеринбурге у нас возникло множество дополнительных пожеланий, поэтому стоит задача разработать принципиально новый продукт». По мнению господина Макевнина, для отечественных разработчиков поиск таких решений сейчас — это и вызов, и «самая интересная область», так как сравнивать эффективность с западными аналогами невозможно — изменились требования.

Исполнительный директор АО «Цифровые платформы и решения умного города» (дивизион компании «Русатом Инфраструктурные решения») Елена Лекомцева добавила, что, хотя ЖКХ и развивается с технологической точки зрения — появляются программы, за счет которых можно модернизировать объекты, получить госпомощь для улучшения производственных процессов, но, «объективно говоря, „цифра“ пришла не везде»: «По-прежнему есть предприятия, в которых просто нет специалистов, способных внедрять „цифру“ в необходимом темпе, либо нет средств, либо внедрены разнородные решения, с которыми необходимо справляться. Даже там, где программные решения внедряются, есть целый комплекс существенных проблем. В их числе — несоответствие уровня отраслевых цифровых систем современным запросам по эффективному управлению объектами ЖКХ».

Елена Лекомцева также отметила, что для успешного внедрения «цифры» отрасли необходимо объединяться в поиске поддержки на федеральном уровне, в законотворческой работе. Она упомянула меняющий нормативную базу проект постановления правительства РФ, составленный рабочей группой Минстроя по реализации ведомственного проекта «Умный город». Один из главных вопросов в документе — возможность для ресурсоснабжающих организаций сохранять полученную экономию на следующий тарифный период и направлять ее на мероприятия по дальнейшей цифровизации и сокращению издержек.

Сервисы для каждого

В части взаимодействия отрасли с потребителями государство делает ставку на развитие мобильного приложения «Госуслуги. Дом», разработанного на базе ГИС ЖКХ. Авторизация в сервисе возможна через подтвержденную учетную запись на «Гос­услугах», после этого в приложение автоматически подгружается недвижимость пользователя, и он получает возможность в одном месте передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, контролировать график работ по капитальному ремонту, обращаться в управляющую организацию и получать от нее ответ.

Как рассказал в ходе сессии на ЦИПРе заместитель директора по развитию и цифровой трансформации АО «Оператор информационной системы» Александр Горбачев, в ближайшее время в приложении появится сервис «История жизни дома», в котором, например, при покупке квартиры, можно будет оценить как состояние конкретного дома, так и стоимость ежемесячных расходов на квартиру в нем. Кроме того, в этом году в приложении должны появиться домовые чаты.

Разработка приложения началась в декабре 2021 года. Сейчас у него порядка 100 тыс. пользователей. Первыми год назад подключились Белгородская, Калужская, Омская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский АО, сейчас присоединяются и пользователи из 12 новых пилотных регионов: Удмуртии, Хакасии, Ненецкого автономного округа, Ставропольского края, Архангельской, Кировской, Курской, Новосибирской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга. Когда приложение будет доступно для остальных субъектов РФ, в компании-операторе пока не говорят.

Людмила Аристова