В Башкирии примут закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Депутаты госсобрания Башкирии намерены принять осенью закон, ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ-ценностей и смены пола. Соответствующие изменения планируется внести в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ», сообщила пресс-служба парламента.

Отмечается, что законопроект также направлен на защиту детей от демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений, пропаганды педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Отмечается, что «настойчивая пропаганда» меняет отношение общества к нетрадиционному сексуальному поведению, а также может вызвать у детей, психика которых нестабильна, желание сменить пол. Это в свою очередь может нанести вред их здоровью и нравственному развитию. Несовершеннолетние должны быть ограждены от подобной информации, считают в госсобрании.

Ранее депутаты разработали законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Его уже дважды предлагали на рассмотрение профильным комитетом Госдумы, однако документ направляли на доработку. В июне авторы направили в нижнюю палату парламента очередную редакцию текста в третий раз.

Наталья Балыкова

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