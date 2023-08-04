В Омской области заключенный взял в заложницы медсестру в медчасти УФСИН

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложника в медчасти №10 УФСИН, сообщает СУ СКР по региону. Инцидент произошел 3 августа около 15:30. Заключенный удерживал 26-летнюю медсестру при помощи канцелярского ножа. Правоохранителям удалось освободить девушку спустя три часа. Уточняется, что у мужчины имеется ряд судимостей, в том числе, за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры Омской области, против нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время уславливаются все обстоятельства инцидента. Задержанному по предъявленным обвинениям грозит от 6 до 15 лет колонии. Также уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц медучреждения ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в Следственном Комитете региона, причины нападения заключенного выясняются.

В конце мая этого года жителя Кузбасса, ранее судимого за убийство, приговорили к 10 годам колонии за захват заложницы (ст. 206 УК РФ). В декабре 2021 года фигурант дела насильно удерживал жертву в подсобном помещении одной из организации.

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Александр Киселев