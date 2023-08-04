Бастрыкин запросил доклад о расследовании разрушения военного мемориала в Крыму

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств разрушения военного мемориала в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«На стенах мемориала осыпаются буквы и барельефы с изображением бойцов, множатся трещины»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что недавно памятник отреставрировали. Но ремонт был проведен некачественно, из-за чего повреждения появились вновь.

Пользователи сообщили, что мемориальный комплекс в честь героев Эльтигенского десанта был отреставрирован 7 лет назад. На ремонт потратили около 20 млн руб.

Анастасия Донскова

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