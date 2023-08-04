Для волейбольного центра в Ярославле закупили спортивное оборудование

В Ярославле нашли поставщика спортивного оборудования для строящегося волейбольного центра во Фрунзенском районе. Стоимость контракта составляет 18,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В рамках контракта поставщик должен будет поставить и установить не позднее 30 ноября 48 позиций нового спортивного инвентаря, год производства которого не раньше 2022 года. Для волейбольного центра в рамках первого этапа закупят гантели, тренажеры для пресса, тренажер «Машина Смита», шведскую стенку с турником, беговую дорожку и велотренажер и др. Всего будет закуплено 110 единиц спортивного оборудования. Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что планируется, что центр будет готов в первом квартале 2024 года. В состав волейбольного комплекса войдут тренировочный зал с трибунами на 500 человек, бассейн с 25-метровыми дорожками, фитнес-зона и зона для пляжных видов спорта. Общая стоимость работ составляет около 5 млрд руб. Финансируются работы на средства инвестора, а также областного и федерального бюджетов.

Алла Чижова