Стоимость жилья на первичном рынке Удмуртии достигла 87 тысяч рублей за квадратный метр

Средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке за второй квартал 2023 года выросла на 1056 руб. и достигла 87,6 тыс. руб. Среди регионов ПФО республика оказалась на девятом месте по убыванию цены, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке не изменилась и осталась на уровне 77,3 тыс. руб. В Приволжское федеральном округе Удмуртия заняла седьмое место.

Отметим, что лидером цен и на первичном, и на вторичном рынке оказался Татарстан. Стоимость жилья на «первичке» здесь составила 129,9 тыс. руб., на «вторичке» — 132 тыс. руб.