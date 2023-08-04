Банки отсрочили ярославским предпринимателям кредиты на 6 млрд рублей

С марта 2022 года по июнь текущего года в Ярославской области банки предоставили отсрочку по кредитам и провели их реструктуризацию для предприятий малого и среднего бизнеса на общую сумму 6 млрд руб. Об этом сообщили в Ярославском отделении Банка России.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Купюры достоинством 5000 рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитные каникулы были предоставлены по 408 заявкам на сумму 3,6 млрд руб. Кроме того, по собственным программам банков проведена реструктуризация кредитов по 256 заявкам на сумму 2,4 млрд руб.

От за тот же период банки региона удовлетворили более 10,5 тысяч заявок физических лиц. Кредитные каникулы или реструктуризация затронули кредиты физлиц на сумму более 4,1 млрд рублей.

Антон Голицын