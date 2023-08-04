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44% жителей Ижевска признают себя зависимыми от интернета

В столице Удмуртии 44% опрошенных местных жителей считают себя зависимыми от интернета. Однако 56% утверждают обратное, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом симптомы зависимости чаще отмечают респонденты моложе 34 лет, чем опрошенные в возрасте старше 45 лет — 57% и 32% соответственно.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

46% ижевчан время от времени устраивают себе digital-детокс. В частности, 15% отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц. Еще 54% не используют такую практику, поскольку не могут позволить себе остаться без связи или воспринимают интернет как естественную среду обитания.

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