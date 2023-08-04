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В Сабинском районе Татарстана построят дома на 80 млн рублей для нужд исполкома

В Сабинском районе в Татарстане планируют построить одноквартирные жилые дома на 80 млн руб. для нужд исполкома. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: ФРП

Фото: ФРП

Заказчиком выступает местный исполком. Победителем тендера стало ООО «ПМК №159». Согласно документации, всего будет построено 18 жилых домов. Их возведут в таких населенных пунктах, как Шемордан, Тимершик, Верхний Отар, Кзыл-Меша, Татарская Икшурма, Старая Икшурма и др.

Строительство должно быть завершено к 15 ноября этого года. Деньги на эти цели привлекут из бюджета Татарстана и РФ, а также из местного бюджета и из средств работодателя.

"Ъ-Казань"

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