В Башкирии при столкновении с поездом пострадала женщина за рулем автомобиля

На железнодорожном переезде в Салавате столкнулись Skoda Fabia и грузовой поезд, в результате 58-летняя женщина за рулем легкового автомобиля получила травмы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Она госпитализирована в городскую больницу Салавата.

По данным управления ГИБДД по республике, ДТП произошло около 9.00 ч на 181 км Куйбышевской железной дороги. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства инцидента. По одной из предварительных версий, водитель проигнорировала запрещающий сигнал светофора, объехала закрытый шлагбаум, остановила автомобиль на железнодорожных путях, где столкнулась с грузовым электропоездом, сообщили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что контактные сети и дорожное полотно при инциденте не повреждены, задержки поездов нет.

Наталья Балыкова

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